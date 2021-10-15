شرطة بغداد تقاضي امرأة "ضللت" الرأي العام

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بغداد، يوم الجمعة، رفع دعوى قضائية ضد امرأة بتهمة "تضليل" الرأي العام واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي والتحايل على السلطات الامنية.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "نشر في مواقع التواصل الاجتماعي منشور مع مرفقه مقطع فيديو يبين قيام مفرزة من قسم شرطة البياع بالتواجد امام دار احد المواطنات التي ناشدت بصدده بانه لا يوجد امر قضائي بالواجب وان المفرزة خرجت وفق اجتهاد شخصي من قبل ضباط من توابع القيادة".

وأضافت ، "بصدده تود القيادة ان تبين ان زوج السيدة صاحبة الفديو يوجد بحقه امر قبض وتحري وفق احكام المادة ٢٩٨ من قانون العقوبات (قضايا تتعلق بالتزوير) وانطلاقا من مبدأ العدالة تحتفظ القيادة بحقها القانوني كون صاحبة المناشدة تعمدت تظليل الرأي العام بادعاء كاذب وحاولت استغلال السوشل ميديا للخداع".

وتابعت القيادة، "وجه قائد شرطة بغداد بإقامة دعوى ضدها لكونها حاولت الإساءة والتضليل ووجه ايضا بتكثيف الجهود والقاء القبض على المتهم صاحب الدار والمطلوب للقضاء مع العرض ان المفرزة خرجت وفق اوامر قضائية وتصرفت بأعلى درجات المهنية والضبط واحترام حقوق الانسان".