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شرطة بغداد تشرع بحملات لإزالة أماكن تربية المواشي والأغنام من الأحياء السكنية

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-07T16:05:22+0000
شرطة بغداد تشرع بحملات لإزالة أماكن تربية المواشي والأغنام من الأحياء السكنية

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بغداد، يوم السبت، الشروع بحملات لإزالة أماكن تربية المواشي والاغنام داخل الأحياء السكنية، مشيرة إلى أن تربيتها تشكل خطراً بيئياً وصحياً.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بالنظر لانتشار حظائر تربية المواشي وسط الأحياء السكنية والشوارع العامة، وسط مظهر يدعو الاجهزة الامنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه ، وانطلاقا من هذا المنطلق تدعو قيادة شرطة محافظة بغداد مربي المواشي الى الالتزام بالتعليمات والضوابط القانونية، وعدم تربية المواشي والأغنام بين المنازل، وداخل الأحياء السكنية، كونها تشكل خطراً بيئياً وصحياً، وتشوه المنظر الجمالي والحضاري للمنطقة، وأن الاستمرار بهكذا مخالفات يعد خطرا على صحة المواطن واعتداء صارخاً على حقه".

وأضافت، "من منطلق الشعور بالمسؤولية ووفق الضوابط والتعليمات، باشرت مفارز تشكيلات قيادة شرطة بغداد، بالاشتراك مع كوادر البلدية ، حملة لإزالة أماكن تربية المواشي والاغنام داخل الأحياء السكنية، للحد من انتشارها، وتدعو القيادة جميع المواطنين للتعاون مع مفارزها وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق القانون".

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