شرطة بغداد تتحفظ على "حدث" بحوزته 20 مليون سرقها من والده

شفق نيوز/ أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، يوم الأحد، التحفظ على "حدث" بحوزته 20 مليون سرقها من والده.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "أثناء التفتيش الدقيق للأشخاص الذي تجرية مفارز فوج طوارىء الاول في شرطة بغداد الكرخ تحفظت مفارز الفوج المذكور على حدث يحمل مبلغ 20 مليون دينار عراقي داخل كيس كان بحوزته".

واوضحت انه "لدى التحقيق معه اعترف بأخذ المبلغ من والده ومجيئه من احدى المحافظات البعيدة الى مدينة بغداد حيث تم التحفظ عليه والتواصل مع والده واستدعائه لغرض لتسلم المبلغ بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصوليا وفق القانون".