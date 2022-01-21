شرطة بغداد تتحفظ على أب عنّف أبنه بطريقة مميتة .. (مرفق بالفيديو)

شفق نيوز/ أفادت شرطة العاصمة العراقية بغداد يوم الجمعة أنها قامت بالتحفظ على أب عنّف أبنه بطريقة وحشية هزت المجتمع العراقي، وأثارت غضب العديد من المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الشرطة في بيان اليوم، إنه "بعد انتشار مقطع فيديو لأب يعنف احد أبنائه تحفظت مفارز قسم شرطة الراشدية (شمالي العاصمة) على الاب بعد تقديم ام الطفل شكوى الى مركز الشرطة تطلب فيها توفير الحماية اللازمة لها ولاطفالها".

ووجّه قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة بمفاتحة القضاء والذي أصدر أوامره بتوقيف الأب وفق أحكام المادة ٤١٣ من قانون العقوبات تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون.

وتنص المادة (413) من قانون العقوبات العراقي على الآتي:

1 – من اعتدى عمدا على آخر بالجرح او بالضرب او بالعنف او بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون فسبب له أذى او مرضا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

2 – وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد على ثلاثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

أ – اذا نشأ عن الاعتداء كسر عظم.

ب – اذا نشأ عن الاعتداء اذى او مرض اعجز المجنى عليه عن القيام بأشغاله المعتادة مدة تزيد على عشرين يوما.

3 – وتكون العقوبة الحبس اذا حدث الايذاء باستعمال سلاح ناري او آلة معدة لغرض الايذاء او مادة محرقة او آكلة او ضارة.

وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو الذي يظهر الأب وهو يصفع الأبن على الوجه بكل قوة، ويوجه له لكمات على منطقة الرأس من الجشد أسقطته على الأرض لعدة مرات.

وتنشر وكالة شفق نيوز مقطع الفيديو: