شرطة بابل تتوعد "الدجالين" .. الاطاحة بساحر ومشعوذ من بغداد

شفق نيوز - بابل

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، يوم الخميس، إلقاء القوات الأمنية القبض على أحد الأشخاص بتهمة ممارسة أعمال السحر والشعوذة في نقطة تفتيش "الشهيد الرائد فلاح حسن".

وأوضحت في بيان، أن العملية جاءت بعد إجراءات تفتيش أصولية ما أسفرت عن ضبط المتهم وهو من مواليد 1959، ويعمل كاسباً ويقيم في العاصمة بغداد، حيث عُثرت بحوزته على مواد وأدوات متنوعة يُشتبه باستخدامها في "أعمال السحر والشعوذة وذرّ الرماد على المواطنين البسطاء".

وأشار البيان إلى التعامل مع الحالة وفق السياقات القانونية المعتمدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، وتسليمه إلى الجهة المختصة لاستكمال التحقيقات أصولياً.

وأكدت قيادة شرطة المحافظة في البيان، استمرارها في التصدي لمثل هذه الممارسات المخالفة للقانون، لما تشكله من استغلال لثقة المواطنين والإضرار بالسلامة المجتمعية، وبما يعزز حماية المجتمع من أساليب "الاحتيال والدجل".

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية في العام 2017 عن قرار يقضي بإغلاق مكاتب السحر والشعوذة المنتشرة في بغداد وباقي محافظات العراق، ومعاقبة المخالفين.

وتزايدت في الآونة الأخيرة لجوء الناس في العراق إلى السحرة والمشعوذين جراء تفاقم المشاكل الاجتماعية الناجمة عن التدهور الاقتصادي وتراجع الوعي لدى الفرد والشعور باليأس والإحباط.

وأكثر من يلجأ إلى أعمال السحر والعرافين والمشعوذين هم النساء كونهن الحلقة الأضعف داخل المجتمعات في بلدان مثل العراق تعاني أزمات الحروب والاقتتال، وتردي الواقع المعيشي والاقتصادي وتفشي البطالة والفساد، وعدم الإهتمام بتنمية الفرد.

وتحرم الأديان السماوية كافة والثلاثة الرئيسية منها وهي: الإسلام، والمسيحية، واليهودية، ممارسة أعمال السحر والشعوذة كما نصت على ذلك كتبهم السماوية (القران، والانجيل، والتوراة)، والنصوص الدينية، وتتوعد الساحر بأشد أنواع الوعيد، وإن مصير السحرة سيكون نار جهنم يوم القيامة لا محالة.