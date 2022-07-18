شرطة الأنبار تطلق تحذيراً للصحفيين: نمتلك أجهزة تكشف مواقعكم

شفق نيوز / أطلقت قيادة شرطة الأنبار، يوم الاثنين، تحذيراً للصحفيين العاملين في المحافظة، من نقل وتداول "الأخبار المزيفة"، فيما أشارت إلى وجود أجهزة فنية متطورة، من شأنها كشف المواقع الوهمية وأصحابها.

وقال قائد شرطة الأنبار، الفريق هادي رزيج كسار، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "ما تشهده البلاد من ارتفاع كبير بدرجات الحرارة، دفعت شباب المحافظة إلى اللجوء للمسطحات المائية الموجودة بالأنبار، وأدى ذلك إلى العديد من حالات الغرق، ووفاة الكثيرين خاصة خلال أيام عيد الأضحى".

وأضاف كسار، أن "هناك دوراً كبيراً للنجدة النهرية والغواصين في إنقاذ حياة الكثيرين ممن تعرضوا للغرق، وثم إسعافهم إلى أقرب مركز صحي"، داعياً الصحفيين العاملين في الأنبار، إلى "توخي الحذر والتأكد من المعلومة قبل نقلها، كون أي معلومة غير صائبة قد تؤدي إلى تشويه الصورة المشرقة للمحافظة وقادتها الأمنيين ومسؤوليها المحليين، وبالتالي يتعرض ناقل الخبر إلى المساءلة القانونية".

وأكد أن "في الأنبار أجهزة فنية متطورة، من شأنها كشف المواقع الوهمية وأصحابها، الذين تسببوا بإثارة الفتن وإرباك الواقع الأمني المستتب بالمحافظة".