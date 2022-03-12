شرطة النجف توضح حقيقة تعرض موظف بلدية لاطلاق نار

شفق نيوز/ أوضحت شرطة النجف، اليوم السبت، حقيقة تعرض موظف بلدية بالمحافظة لاطلاق نار.

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنها تنفي تعرض موظف في بلدية النجف لاطلاق نار، مؤكدة عدم صحة ذلك.

وبينت ان الحادث حصل بعد احتكاك عجلة الموظف مع عجلة أخرى يستقلها ثلاثة اشخاص اثناء سيرهم، موضحة أن الاعتداء كان عبر "هراوه خشبية".

واكدت شرطة محافظة النحف، أنها فتحت تحقيقاً موسعاً بالحادث لمعرفة الأسباب وتحديد هويات الأشخاص، مشيرة إلى أن التحقيقات مازالت مستمرة.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر أمني بمحافظة النجف، بإصابة موظف بلدي بجروح "خطيرة" نتيجة إطلاقات نارية تعرض لها بعد مشاركته في حملة لإزالة التجاوزات من أحد الأسواق وسط مدينة النجف.