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شرطة النجف تحظر دخول "ضرغام ماجد"

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-28T21:57:03+0000
شرطة النجف تحظر دخول "ضرغام ماجد"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بصدور قرار من شرطة محافظة النجف بحظر دخول الناشط ضرغام ماجد، وذلك بعد يوم من تحشيد للتظاهر في المحافظة احتجاجاً على تعرضه لاعتداء من قبل عناصر حماية نائبة عن الكتلة الصدرية في محافظة ذي قار.

وتعد محافظة النجف معقل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وتضم ايضاً مقر الحوزة العلمية حيث مراجع الدين للمسلمين الشيعة.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن القرار صدر من قيادة شرطة النجف وذلك منعاً لحدوث تدهور في أمن المحافظة.

ويوم الثلاثاء (9 آذار الجاري)، توجه الناشط المدني "المثير للجدل" ضرغام ماجد مع عدد من المتظاهرين وقاموا بجولة لزيارة النواب عن محافظة بابل لإبلاغهم بالإعداد لتظاهرة كبيرة في المحافظة احتجاجاً على ارتفاع أسعار المواد الغذائية ودعوة النواب للمشاركة بها، وحيث وصل المتظاهرون إلى منزل النائبة سهى السلطاني قام أفراد حمايتها بالاعتداء عليهم بالعصي والهراوات وإطلاق الرصاص الحي ما تسبب بإصابة عدد من المتظاهرين إلا أن ضرغام ماجد نال القسط الأكبر من الاعتداء وتم نقله إلى المستشفى لخطورة إصابته وما زالت حالته الصحية غير مستقرة.

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