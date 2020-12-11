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شرطة الموصل تلاحق جثة رجل خمسيني

Category: مجتـمع

Date: 2020-12-11T16:26:41+0000
شرطة الموصل تلاحق جثة رجل خمسيني

شفق نيوز/ افاد مصدر طبي في دائرة الطب العدلي بمدينة الموصل، يوم الجمعة، بتسجيل حالة انتحار لرجل خمسيني.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، عن تسجيل حالة انتحار جديدة في الموصل لرجل من مواليد 1968 قام برمي نفسه في مياه النهر بالقرب من أحد جسور المدينة.

وأضاف المصدر؛ أن الرجل دفع بنفسه الى عمق مياه النهر حتى غمرته المياه قبل ان تصل اليه الشرطة النهرية وذلك وفقا لما ذكره شهود العيان.

وبين أن الشرطة النهرية لحقت بجثة الرجل المنتحر وبحثت عنها حتى انتشلتها قبل أن تدفعها المياه الى مسافة بعيدة.

وكان الرجل يعاني من ظروف مادية صعبة تسببت له بحالة نفسية يعاني منها منذ مدة دفعته في نهاية المطاف إلى الانتحار، وهذا ما قاله ذوو المنتحر للمصدر.

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