شرطة الموصل النهرية تنتشل جثة "صبي غريق" من نهر دجلة

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في محافظة نينوى، يوم الجمعة، بأن الشرطة النهرية انتشلت جثة صيي قضى غرقاً في نهر دجلة جنوب شرق الموصل.

‏وقال المصدر ل وكالة شفق نيوز "إن قسم الشرطة النهرية بامرة العقيد الغواص فيصل الجحيشي تمكن عصر الجمعة من انتشال جثة غريق بعمر 14 عاما قضى غرقا في نهر دجلة بمنطقة يارمجة (جنوب شرقي الموصل)".

وأوضح المصدر أن "الغريق كان يمارس السباحة على ضفاف النهر إلا أنه غرق بالماء قبل أن تتمكن الشرطة النهرية من انتشال جثته وتسليمه إلى الطب العدلي في الموصل".