شرطة الموصل النهرية تبحث عن جثة شاب ابتلعته مياه دجلة

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في شرطة نينوى، يوم الاثنين، بأن فرق الإنقاذ تحاول البحث عن جثة شاب غرق في نهر دجلة جنوب الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "غواصي الشرطة النهرية التابعة لشرطة نينوى يبحثون منذ ظهر يوم الأربعاء على جثة شاب غرق اثناء السباحة في نهر دجلة قرب قرية الحاج علي بناحية القيارة(60 كم جنوب الموصل)".

وأوضح المصدر أن "جهود البحث ما زالت مستمرة (حتى لحظة إعداد الخبر)، عن الشاب الذي يبلغ من العمر 23 عاماً حين كان يسبح في النهر وفقد نجادته (الجوب) وسط النهر".