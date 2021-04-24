شرطة المثنى: احتجاز الدراجات جاء بعد مناشدات من قبل المواطنين

شفق نيوز/ علقت قيادة شرطة محافظة المثنى، اليوم السبت، على حادثة اعتقال دراجة المواطن (أسامة) الذي احتج اليوم للمطالبة بإطلاق سراحها.

وذكر ضابط إعلام القيادة، النقيب محمد الخفاجي لوكالة شفق نيوز"، أن "قيادة شرطة المحافظة باشرت بحملة كبيرة في عموم مناطق المثنى منذ أربعة أيام وتستمر لمدة أسبوع لمتابعة أصحاب الدراجات الخارجين عن القانون"، لافتا إلى أن "الحملة انطلقت بمناشدة من مواطني المحافظة".

وأضاف، أن "الحملة أسفرت حتى الآن عن حجز أكثر من 600 دراجة نارية مختلفة الأنواع".

وتابع الخفاجي حديثه بشأن احتجاج المواطن (أسامة) على حجز دراجته والمطالبة بإطلاق سراحها، انه "لن يتم إطلاق سراحها حاليا حتى اكمال الاجراءات القانونية كافة بحق جميع الدراجات النارية المحتجزة".

وبين، أن "هناك دراجات نارية محتجزة، تتطلب عملية التسجيل في مديرية المرور وقد تم إرسالها إلى هناك، فيما بقى الدراجات التي لا تتطلب التسجيل بمراكز الشرطة، وسيطلق سراحها لاحقا بعد دفع غرامات عليها تحدد مديرية مرور المثنى".