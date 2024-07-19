شرطة الكرخ تعتقل شخصاً عنّف ابنته حتى الموت بطريقة مروعة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الجمعة، بأن شخصاً ادعى وفاة ابنته التي لم تبلغ العاشرة من عمرها جراء تناولها دواء، ليتبين أن سبب الوفاة هو "تعنيف حتى الموت".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شخصاً يدعى (م. ع. ر) قدم بلاغاً صباح اليوم في مركز شرطة الفرات والجهاد، غربي بغداد، ادعى فيه وفاة ابنته المجنى عليها الحدث (م. م. ع) تولد 2015 إثر تناولها حبوباً دوائية أو ماشابه".

وأضاف أنه "ولأهمية مثل هكذا حوادث على الفور تم الانتقال من قبل ضابط التحقيق إلى مستشفى الفرات والجهاد لغرض الكشف الخارجي على جثة المجنى عليها، ومن خلال الكشف على الجثة تبين أنها تعرضت إلى عدة إصابات وكدمات وحروق في أنحاء جسمها كافة، وتشوه وجهها وهزالة جسمها نتيجة سوء التغذية".

وأشار المصدر إلى أنه "تم اعتقال والد الطفلة ومن خلال استجوابنا اعترف بقيامه بهذه الجريمة البشعة وغير الإنسانية، حيث قام بتعذيبها بشتى الطرق وربطها في سطح المنزل وتركها لفترات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة بدون ماء وطعام".

وبين المصدر أن "الجاني برر ما قام به بأن الطفلة كثيرة الحركة والمشاكل مع الأطفال بحسب أقواله، علماأ أن المجنى عليه ابنة الجاني من طليقته، وأن هذا التعذيب بسبب زوجته الثانية كونها تقوم بإخباره بأن المجنى عليها كثيرة المشاكل والحركة".

وتابع "تم تدوين أقوال الجاني بالاعتراف، وإجراء الكشف على محل الحادث (دار الجاني) حيث تمت مشاهدة بقع دموية مع بقايا خروج للمجنى عليها، وكذلك إجراء الكشف الخارجي من قبل خبير الأدلة".

وأكد المصدر أنه "ولأهمية الحادث ولسرعة الإجراءات تم تصديق أقوال الجاني قضائياً من قبل قاضي محكمة تحقيق خفر الكرخ واعترف صراحة بجريمته"، مشيراً إلى أن قاضي محكمة تحقيق خفر الكرخ قرر توقيف المتهم وفق أحكام المادة (405عقوبات) ومتابعة ربط التقرير التشريحي للمجنى عليه وتدوين أقوال المدعية بالحق الشخصي والدة المجنى عليها".