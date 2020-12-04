شرطة الفلوجة تتخذ إجراءً لحماية الأحداث دون سن الـ18

شفق نيوز/ وجهت مديرية شرطة مدينة الفلوجة في محافظة الانبار غربي العراق، مساء يوم الجمعة، أوامر إلى كافة أصحاب المقاهي والكوفيهات وقاعات ألعاب البلياردو، بعدم السماح باستقبال الأحداث دون سن الـ18، محذرة من مخالفة هذه التعليمات".

جاء ذلك في توجيهات تم تعميمها على مقاهي وصالات المدينة بأن كل من يخالف هذا الإجراء سيتعرض للمساءلة القانونية.

وقال مدير شرطة قضاء الفلوجة العميد جمال الجميلي لوكالة شفق نيوز، إن "الإجراء جاء ضمن مهام قوات الأمن في حماية من هم بهذه المرحلة العمرية، والانجراف الى سلوكيات تؤدي إلى تدمير مستقبلهم، كما أنه يأتي بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، الذي نأمل أن يكون مثمرا لجميع الطلاب".

وأضاف أن "هذه الأماكن لا يمكن أن تكون مناسبة لمثل هذه الأعمار والإجراء لحمايتهم والمجتمع عموما".

كما أكد الجميلي على "اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية من قبل الوحدة الإدارية بمحاسبة صاحب المكان المخالف لهذا الإجراء، من خلال غلق المكان او فرض غرامة مالية وتوقيف صاحب المكان".

وأشار إلى أن "هناك فرق أمنية لفرض الأمن والنظام في كافة الأسواق والأحياء والشوارع العامة، لمراقبة الحالات المشبوهة او المخالفة للقوانين، بالإضافة إلى تواجد عناصر استخبارية في الأماكن العامة ترتدي الزي المدني ومخصصة لمتابع الأماكن العامة".