سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

شرطة الطاقة: ضبط محطة تعبئة وقود غير رسمية في كركوك

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-09T15:03:58+0000
شرطة الطاقة: ضبط محطة تعبئة وقود غير رسمية في كركوك

شفق نيوز / أعلنت مديرية شرطة الطاقة في محافظة كركوك، يوم الخميس، ضبط محطة تعبئة وقود غير رسمية في المحافظة.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة مشتركة من قسم مراكز شرطة نفط الشمال، متألفة من مركز شرطة نفط كركوك، تمكنت من  ضبط محطة وقود غير رسمية في كركوك، (طريق كركوك – السليمانية)".

وأضافت أن "العملية تضمنت أيضاً، ضبط خزانات حديدية مختلفة الأحجام تحوي منتوجات نفطية مجهولة الكمية والنوعية وخمسة مضخات للوقود (هوز)، تم حجزها داخل إحدى مراكز شرطة النفط لعرضهم على القضاء ومحاسبته وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة".

related

الدفاع المدني يخمد حريقاً كبيراً داخل محطة وقود في كركوك (صور)

Date: 2022-05-19 15:41:36
الدفاع المدني يخمد حريقاً كبيراً داخل محطة وقود في كركوك (صور)

صور.. خريجون في كركوك ينظمون تجمعاً احتجاجياً

Date: 2021-02-08 08:14:16
صور.. خريجون في كركوك ينظمون تجمعاً احتجاجياً

كركوك تسجل حالة وفاة جديدة بكورونا

Date: 2020-06-07 16:26:46
كركوك تسجل حالة وفاة جديدة بكورونا

مدير عام تربية كركوك لشفق نيوز: اعلان نتائج التعيينات مطلع الأسبوع المقبل

Date: 2019-12-18 19:45:17
مدير عام تربية كركوك لشفق نيوز: اعلان نتائج التعيينات مطلع الأسبوع المقبل

تحذير من "غضب" شعبي وتظاهرات عارمة في كركوك بسبب التهميش والإهمال

Date: 2021-06-02 09:09:56
تحذير من "غضب" شعبي وتظاهرات عارمة في كركوك بسبب التهميش والإهمال

على طريق الموت.. إصابة 5 مدنيين بحادث سير في ديالى

Date: 2022-02-17 06:45:11
على طريق الموت.. إصابة 5 مدنيين بحادث سير في ديالى

صور.. تظاهرة في كركوك وقطع طريق حيوي احتجاجاً على نتائج الانتخابات

Date: 2021-10-18 12:42:58
صور.. تظاهرة في كركوك وقطع طريق حيوي احتجاجاً على نتائج الانتخابات

صور.. قصة شاهو من كركوك الذي يبتكر "أشياء من لا شيء"

Date: 2020-08-02 18:41:41
صور.. قصة شاهو من كركوك الذي يبتكر "أشياء من لا شيء"