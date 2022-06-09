شرطة الطاقة: ضبط محطة تعبئة وقود غير رسمية في كركوك

شفق نيوز / أعلنت مديرية شرطة الطاقة في محافظة كركوك، يوم الخميس، ضبط محطة تعبئة وقود غير رسمية في المحافظة.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة مشتركة من قسم مراكز شرطة نفط الشمال، متألفة من مركز شرطة نفط كركوك، تمكنت من ضبط محطة وقود غير رسمية في كركوك، (طريق كركوك – السليمانية)".

وأضافت أن "العملية تضمنت أيضاً، ضبط خزانات حديدية مختلفة الأحجام تحوي منتوجات نفطية مجهولة الكمية والنوعية وخمسة مضخات للوقود (هوز)، تم حجزها داخل إحدى مراكز شرطة النفط لعرضهم على القضاء ومحاسبته وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة".