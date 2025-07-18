شرطة الديوانية تعتقل قاتل أخيه

شفق نيوز- الديوانية

كشفت قيادة شرطة الديوانية، مساء الجمعة، عن ملابسات جريمة قتل بشعة، نفذها شخص بحق شقيقه، عندما قاله وقطع جثته.

وذكرت الشرطة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن خلية الصقور الاستخبارية ومكافحة الإجرام تمكنت من كشف ملابسات العثور على نصف جثة (الأطراف السفلية) مجهولة الهوية بنهر الديوانية، كانت قد وضعت في كيس قبل اقل من شهر دون تسجيل اي اخبار حينها عن فقدان مواطن".

وأوضحت أن "فريق عمل شُكل لهذا الغرض، وبعد جمع المعلومات أسفرت الجهود عن القبض على شقيق المجني عليه، الذي اعترف صراحةََ بقتل شقيقه بإطلاق النار عليه بواسطة مسدس ومن ثم تقطيع جثته إلى ثلاث أجزاء ووضعها بأكياس ورميها في النهر بأماكن مختلفة، وذلك بدوافع مالية".