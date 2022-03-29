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بعد موجة غضب .. شرطة البصرة تحقق بنشر صورة استاذ جامعي معتقل

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-29T06:08:40+0000
بعد موجة غضب .. شرطة البصرة تحقق بنشر صورة استاذ جامعي معتقل

شفق نيوز/ وجّه قائد شرطة محافظة البصرة اللواء الحقوقي علي عدنان عبدالحميد، يوم الثلاثاء، بفتح تحقيق في قضية نشر صور استاذ جامعي أُلقي القبض عليه مؤخرا.

وأثارت نشر صورة استاذ جامعي من قبل مكافحة اجرام البصرة غضبا واسعا من قبل مدونين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين قالوا ان هذا الشخص القي القبض عليه لانتقاده الوضع المعيشي والخدمي في المحافظة على صفحته في مواقع التواصل.

وقالت شرطة البصرة في بيان اليوم ان اللواء الحقوقي عبدالحميد امر بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة كيفية نشر صورة المدعو (ا.ي) على مواقع التواصل الاجتماعي خلافا للضوابط والتعليمات المباشرة بالتحقيق .

ونوهت إلى ان الصورة تم نشرها من قبل احد الاعلاميين وليس على صفحات ومواقع وزارة الداخلية / مديرية شرطة البصرة .

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