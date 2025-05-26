شرطة الانبار تحذر من "البرمودا": تنبيهات أولاً وإجراءات لاحقاً

شفق نيوز/ شرعت شرطة الأنبار غربي العراق، اليوم الاثنين، بتطبيق تعليمات جديدة تقضي بمنع ارتداء "البرمودا" والشورتات القصيرة في الأماكن العامة.

وذكر مصدر أمني في القيادة، لوكالة شفق نيوز، أن الخطوة تهدف إلى الحفاظ على الآداب العامة والتقاليد الاجتماعية في المحافظة، ذات الصبغة العشائرية.

وأكد المصدر، أن "المخالفين سيُنبّهون أكثر من مرة قبل اتخاذ أي إجراء قانوني بحقهم"، موضحاً أن التوجيهات تأتي في إطار "واجب الأجهزة الأمنية في دعم الاستقرار المجتمعي والحفاظ على القيم السائدة في الأنبار".

وأضاف المصدر أن "الدوريات ستتولى تنبيه المخالفين بطريقة حضارية تراعي الفئة العمرية والخلفية الثقافية"، مشيراً إلى أن "التنبيهات ستكون الخطوة الأولى، ولن تُتخذ أي إجراءات قانونية إلا بعد تكرار المخالفة أو الإصرار عليها".

ودعا المصدر أولياء الأمور إلى "توعية أبنائهم بضرورة احترام الخصوصية الاجتماعية للمحافظة".

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الايام الماضية، معلومات تفيد بقيام القوات الأمنية في محافظة الأنبار بشنّ حملة اعتقالات طالت شباناً يرتدون "البرمودا" في الشوارع العامة، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين مؤيدين يرون في الخطوة محاولة لحفظ الذوق العام، ومعارضين اعتبروها تقييداً للحرية الشخصية.