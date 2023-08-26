شرب البنزين وأحرق نفسه.. انتحار طالب عراقي بسبب الامتحانات

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، يوم السبت، بإنتحار طالب في الصف الثالث متوسط بسبب ضغوطات الامتحانات للمرحلة المتوسطة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "طالباً في الصف الثالث متوسط أقدم على شرب قنينة من مادة البنزين، ومن ثم أضرم النار في نفسه بسبب ضغوطات نفسية خلال الامتحانات النهائية لهذه المرحلة".

وأضاف المصدر، أن "الشاب توفي في المستشفى متأثراً بإصابات بليغة جراء الحروق الذي تعرض لها، فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقاً بالحادث".

وتشهد محافظات عراقية عدة، تصاعداً ملحوظاً بحوادث الانتحار بسبب المشكلات النفسية والمعيشية أو التأثر بمواقع التواصل المحرضة على العنف.