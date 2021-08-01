سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

"شراسة كورونا" في الفلوجة تدفع خلية الأزمة للتلويح بـ"حظر شامل"

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-01T17:52:03+0000
"شراسة كورونا" في الفلوجة تدفع خلية الأزمة للتلويح بـ"حظر شامل"

شفق نيوز/ اتخذت خلية الأزمة في قضاء الفلوجة شرقي محافظة الأنبار، يوم الأحد، جملة إجراءات وقائية من فيروس كورونا، بهدف الحد من تزايد أعداد الإصابات بالوباء.

وقال مدير قطاع الرعاية الصحية في الفلوجة، أحمد سالم لوكالة شفق نيوز، إن "الموجة الوبائية التي تضرب البلاد ككل تعد الأشرس، إذ تسببت بتزايد أعداد المصابين بكورونا خلال الفترة الحالية بمدينة الفلوجة، وأدخلت العديد من المصابين إلى ردهات الإنعاش، فضلاً عن تسببها بوفاة أعداد ليست بالقليلة منهم".

وأضاف سالم، "هنا نجدد التوصية بأن الحل الأول والأخير للحد من انتشار الفيروس هو اللقاح واتخاذ الإجراءات الاحترازية، وخاصة لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي".

وأشار إلى الإتفاق مع قائممقام قضاء الفلوجة ومديري المؤسسات الصحية والأمنية في المدينة، خلال اجتماع خلية الأزمة، على "إغلاق القاعات الرياضية والمسابح وقاعات الأعراس ومجالس العزاء كافة".

وأكد اجتماع خلية الأزمة في الفلوجة أيضاً وفقا لمدير قطاع الرعاية الصحية بالمدينة، على "تشكيل فرق توعية ونشرهم في الأماكن العامة والأحياء السكنية، بهدف توعية المواطنين وترغيبهم باللقاح".

وخلص سالم، إلى القول، "كلما زادت أعداد الإصابات لمرحلة تتجاوز الطاقة الاستيعابية للمستشفيات والمراكز الصحية، كلما أيدنا قرار تنفيذ حظر تجوال صحي لفترة معينة، من أجل الحد من تزايد الإصابات".

related

محافظة عراقية تقرع ناقوس الخطر وتطالب بالعودة للحظر الشامل

Date: 2021-07-17 06:29:09
محافظة عراقية تقرع ناقوس الخطر وتطالب بالعودة للحظر الشامل

اجتماع مرتقب للجنة العليا لاصدار قرارات حول الدراسة وحظر التجوال في العراق

Date: 2021-04-28 18:13:46
اجتماع مرتقب للجنة العليا لاصدار قرارات حول الدراسة وحظر التجوال في العراق

البرلمان يطرح توصيات للحكومة بمواجهة كورونا ويعلن دعماً لمقررات "اللجنة العليا"

Date: 2021-03-01 13:42:32
البرلمان يطرح توصيات للحكومة بمواجهة كورونا ويعلن دعماً لمقررات "اللجنة العليا"

إصابة نائب رئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي بفيروس كورونا

Date: 2020-08-24 17:53:00
إصابة نائب رئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي بفيروس كورونا

ارتفاع جديد بعدد المصابين بكورونا في العراق

Date: 2020-02-27 21:40:52
ارتفاع جديد بعدد المصابين بكورونا في العراق

للمرة الأولى منذ شهور.. العراق يسجل أقل من 10 وفيات بكورونا

Date: 2020-12-24 12:37:29
للمرة الأولى منذ شهور.. العراق يسجل أقل من 10 وفيات بكورونا

ألمانيا تسجل أول إصابة بفيروس كورونا

Date: 2020-01-28 06:32:29
ألمانيا تسجل أول إصابة بفيروس كورونا

اعتراض برلماني على عودة دوام المدارس حضورياً: أمر في غاية الخطورة

Date: 2021-04-14 14:50:48
اعتراض برلماني على عودة دوام المدارس حضورياً: أمر في غاية الخطورة