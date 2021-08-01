"شراسة كورونا" في الفلوجة تدفع خلية الأزمة للتلويح بـ"حظر شامل"

شفق نيوز/ اتخذت خلية الأزمة في قضاء الفلوجة شرقي محافظة الأنبار، يوم الأحد، جملة إجراءات وقائية من فيروس كورونا، بهدف الحد من تزايد أعداد الإصابات بالوباء.

وقال مدير قطاع الرعاية الصحية في الفلوجة، أحمد سالم لوكالة شفق نيوز، إن "الموجة الوبائية التي تضرب البلاد ككل تعد الأشرس، إذ تسببت بتزايد أعداد المصابين بكورونا خلال الفترة الحالية بمدينة الفلوجة، وأدخلت العديد من المصابين إلى ردهات الإنعاش، فضلاً عن تسببها بوفاة أعداد ليست بالقليلة منهم".

وأضاف سالم، "هنا نجدد التوصية بأن الحل الأول والأخير للحد من انتشار الفيروس هو اللقاح واتخاذ الإجراءات الاحترازية، وخاصة لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي".

وأشار إلى الإتفاق مع قائممقام قضاء الفلوجة ومديري المؤسسات الصحية والأمنية في المدينة، خلال اجتماع خلية الأزمة، على "إغلاق القاعات الرياضية والمسابح وقاعات الأعراس ومجالس العزاء كافة".

وأكد اجتماع خلية الأزمة في الفلوجة أيضاً وفقا لمدير قطاع الرعاية الصحية بالمدينة، على "تشكيل فرق توعية ونشرهم في الأماكن العامة والأحياء السكنية، بهدف توعية المواطنين وترغيبهم باللقاح".

وخلص سالم، إلى القول، "كلما زادت أعداد الإصابات لمرحلة تتجاوز الطاقة الاستيعابية للمستشفيات والمراكز الصحية، كلما أيدنا قرار تنفيذ حظر تجوال صحي لفترة معينة، من أجل الحد من تزايد الإصابات".