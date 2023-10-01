شرارة نيران الحرائق تنتقل الى محافظة بابل

شفق نيوز / أعلنت مديرية الدفاع المدني، مساء الأحد، إخماد حريق اندلع بمجمع للمواد الإنشائية في قضاء الهاشمية ضمن محافظة بابل.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فرق الدفاع المدني، أحكمت سيطرتها الكاملة على حادث حريق اندلع داخل مساحات زراعية متخذه كمخزن لتجارة المواد الإنشائية تحتوي على مواد شديدة الاشتعال منها الأصباغ، ولوائح السندويج بنل، والأنابيب البلاستيكية في قضاء الهاشمية بمحافظة بابل".

وأضافت أن "فرق الدفاع المدني، استنفرت وطوقت النيران وعزلت المخازن المحترقة عما يجاورها من مخازن وأخمدت الحريق بوقت قياسي حال دون اتساع النيران، مع عدم تسجيل إصابات بشرية".

وطالبت المديرية، بـ"فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق في المخزن المخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني".