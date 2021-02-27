شرارة احتجاجات الناصرية تمتد إلى بغداد

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من البغداديين، يوم السبت، تضامناً مع محتجي الناصرية الذين سقط منهم العشرات من الضحايا والمصابين خلال صدامات دامية مع قوات الأمن.

وقال مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، إن "العشرات تظاهروا في ساحة عدن شمالي العاصمة بغداد تضامناً مع متظاهري الناصرية واحتجاجا على القمع والقتل الذي تعرض له المتظاهرين في ذي قار".

واشار الى أن "عدداً من الاشخاص قاموا باشعال الاطارات بالقرب من علوة جميلة شرقي العاصمة بغداد، لافتاً إلى أن "القوات الامنية ذهبت لتفريقهم".

وشهدت محافظات كربلاء وبابل وواسط والديوانية، تظاهرات تضامنية مع المحتجين في الناصرية الذين يواصلون احتجاجهم لليوم السادس على التوالي وسط صدامات دامية افضت إلى ٩ قتلى وعشرات الجرحى.

ودفعت تلك الأحداث رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إلى استبدال محافظ ذي قار ناظم الوائلي برئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي الذي لاقى رفضا قاطعا من قبل محتجي الناصرية.

ولا تزال التظاهرات قائمة في الناصرية مركز احتجاج ذي قار، وسط صدامات ومناوشات بين المحتجين والأمن.