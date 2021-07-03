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شرارة احتجاجات الكهرباء تصل النجف وقطع للطرق

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-03T19:33:52+0000
شرارة احتجاجات الكهرباء تصل النجف وقطع للطرق

شفق نيوز/ افاد مراسل وكالة شفق نيوز، يوم السبت، بقيام محتجين بالتظاهر في محافظة النجف احتجاجاً على سوء تجهيز الكهرباء.

وقال المراسل إن العشرات من المواطنين تظاهروا في تقاطع الهندية العسكري احتجاجاً على سوء تجهيز الكهرباء. واشار مراسلنا الى تظاهر محتجين في قضاء المناذرة وقيامهم بقطع الطرق في القضاء.

وفي وقت سابق اليوم السبت، تظاهر العشرات من أهالي قضاء كرمة بني سعيد جنوبي محافظة ذي قار، للمطالبة باقالة مدير ومعاون دائرة كهرباء القضاء بسبب تدهور ساعات تجهيز الكهرباء في القضاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الأهالي طالبوا بتظاهرتهم ربط المحولة التي وصلت للقضاء مؤخرا ذات سعة 60 kv والتي لم تربط لحد الان، من أجل استقرار التيار الكهربائي الواصل لمنازلهم.

وشهد العراق خلال الـ48 ساعة الماضية عملية أطفاء كليا للتيار الكهربائي باستثناء إقليم كوردستان، فيما عزت وزارة الكهرباء إلى أن الاطفاء كان بسبب عارض فني على احد خطوط 400 جنوبي العاصمة بغداد، حيث استمر العمل إلى أكثر من 15 ساعة لإصلاحه.

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