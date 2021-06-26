"أشد واخطر".. العراق يدخل في موجة وبائية ثالثة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم السبت، دخول البلاد في موجة وبائية ثالثة من انتشار مرض كوفيد-19، مشيرة إلى أنها "أشد وأخطر" من الموجتين السابقتين.

وقالت عضو الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح حسن، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "زيادة اعداد الاصابات التي سجلت في هذه الايام تدل على دخول العراق بموجة ثالثة وهي اخطر واشد من الموجتين ألاولى والثانية السابقتين".

وأضافت أنه "علينا ان نكون على قدر المسؤلية لمجابهة هذه الموجة الجديدة التي ممكن أن تسبب بكارثة وبائية في حال استمرار الاعداد في تزايد، كما حدث في دول اخرى".

وأكدت أن وزارة الصحة "بدأت منذ الموجة الاولى بخطة استباقية وشامله لكل موجة جديدة، وبدء ذلك من الموجة الاولى"، مبينة أن "جميع اللقاحات متوفرة وستكون بكميات بأضعاف من الكميات الحالية، وستكون هناك منافذ اكثر تشمل جميع المراكز الصحية في العراق بشكل عام".

ودعت المواطنين، "للالتزام اكثر بالاجراءات الوقائية والابتعاد عن الاماكن المزدحمة وكذلك التوجه لاقرب مؤسسة صحية حين ظهور الاعراض لغرض التشخيص المبكر والتفادي من تفاقم الاصابة والاسراع بالتوجه لاخذ اللقاح".

كما دعت "جميع الشخصيات المؤثرة في المجتمع العراقي بتحفيز وتجشيع المواطنين على اخذ اللقاح وتبيان اهمية اللقاح وسلامته من اي مخاطر لتحجيم الفايروس والحد من انتشاره".