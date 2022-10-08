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شدد على تأهيل "شواخص بغداد".. الكاظمي يوجه لجنة نصب الحرية بأكماله بالموعد المحدد

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-08T15:01:28+0000
شدد على تأهيل "شواخص بغداد".. الكاظمي يوجه لجنة نصب الحرية بأكماله بالموعد المحدد

شفق نيوز / وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، اللجنة المشرفة على اعادة تأهيل نصب الحرية وحديقة الامة، وسط بغداد، بالالتزام بجدول التوقيتات لاكمالهما بالموعد المحدد، فيما شدد على مواصلة جهود إعمار بغداد وتأهيل شواخصها التاريخية والتراثية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ترأس، اليوم السبت، اجتماعاً للجنة المكلفة بإعادة تأهيل نصب الحرية في ساحة التحرير، وحديقة الأمة وسط العاصمة بغداد".

وأضاف البيان أن" الكاظمي استمع إلى شرح مفصل قدمته اللجنة عن سير العمل ومراحل الترميم والتأهيل التي بوشر بهما، وتشمل حديقة الأمة ونصب الحرية وساحة التحرير ومقترباتها، حيث وصل العمل إلى مراحل متقدمة، ومن المقرر الانتهاء منه قريباً".

وأشاد الكاظمي "بسير العمل الذي يشرف عليه شخصياً"، مشيراً إلى "أهمية الموقع لما يحمله من دلالة رمزية في وجدان العراقيين جميعاً، ولاسيما الشباب الذين يعدون ساحة التحرير ونصب الحرية تجسيداً لنضالات الشعب العراقي، وواجهة لحرية الرأي والتعبير، واستذكاراً للشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الحرية والإصلاح".

ووجه رئيس مجلس الوزراء "بضرورة الاهتمام بنوعية العمل وجودته، والالتزام بجدول التوقيتات"، مؤكدا على "مواصلة جهود إعمار بغداد وتأهيل شواخصها التاريخية والتراثية، والاهتمام بطبيعة الخدمات البلدية المقدمة، وشدد على أهمية تعاون الجميع من أجل إبراز وجه العاصمة الثقافي والحضاري".

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