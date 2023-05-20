شخص يقتل والده ويصيب زوجته طعنا وآخر ينهي حياة زوجته وانتحار امرأة في ثلاث محافظات عراقية

شفق نيوز/ شهدت محافظة نينوى والديوانية والعاصمة بغداد، اليوم السبت، حوادث أمنية أسفرت عن مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص وانتحار شابه بسبب خلافات عائلية.

وقال مصدر في الشرطة المحلية بمحافظة نينوى لوكالة شفق نيوز، إن مريضاً يعاني من اضطرابات نفسية بعمر 58 عاماً قتل والده بعدة طعنات سكين واصاب زوجة والده بجروح قبل ان يقوم بطعن نفسه داخل منزلهم في حي الاصلاح الزراعي غربي مدينة الموصل اثر مشادة كلامية مع والده.

إلى ذلك أعلنت قيادة شرطة محافظة الديوانية القاء القبض على شخص بتهمة قتل زوجته بواسطة إطلاق النار عليها.

وأوضحت الشرطة في بيان اليوم، أن المتهم "اعترف احد المتهمين بقتل زوجته بواسطة بندقية كلاشنكوف بسبب خلافات عائلية ، علما بأن المتهم الذي القي عليه القبض في وقت سابق من قبل مركز شرطة الدغارة.

ووفقا للبيان فإن المتهم ادعى في بادئ الأمر وفاتها بسبب قيامه ولده الصغير اللعب بالسلاح، فيما تم توقيفه من قبل قاضي التحقيق وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، تمهيدا لاحالته إلى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل،

وفي بغداد ذكر مصدر أمني مسؤول، إن امرأة مواليد العام 1996 انتحرت باسلوب شنق نفسها بواسطة شال داخل منزلها ضمن قضاء المحمودية جنوبي بغداد.

وحسب اقوال زوجها ان الانتحار جاء نتيجة خلاف عائلي، وفقا للمصدر.