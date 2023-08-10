شخص يقتل شقيقيه ونجله في السليمانية ومشاجرة زوجية تنهي حياة "رضيعة" ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي في السليمانية بإقليم كوردستان، يوم الخميس، بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة رابع من أسرة واحدة على يد أحد أفرادها، فيما لقيت طفلة رضيعة حتفها في بغداد.

وقال مدیر ناحیة بيره مكرون في السليمانية، بكر عبد الكريم، لوكالة شفق نيوز، إن "رجلاً قام بقتل شقيقين له ونجله بإطلاق النار عليهم، وفرّ إلى جهة مجهولة بعد تنفيذه للجريمة، ولم يتم معرفة الأسباب لغاية الآن".

بدوره، أبلغ مصدر صحي، الوكالة، بأن "قاتل شقيقيه ونجله أصاب شخصاً آخر من أفراد الأسرة، جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم إخلاء القتلى لدائرة الطب العدلي".

وفي بغداد، أخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن "الشرطة تلقت بلاغاً بوفاة رضيعة تبلغ من العمر أربعة أشهر داخل شقة سكنية ضمن منطقة الأعظمية".

وأضاف أن "الشرطة فتحت تحقيقاً بالحادث، فور وصولها للشقة، وبحسب أقوال الأب فإن زوجته قامت برمي الطفلة بشدة على الأرض، بينما أفادت الأخيرة بأن زوجها هو من رمى الطفلة بقوة على الأرض".

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن الحادث حصل نتيجة مشاجرة بين الزوجة والزوج، وراح ضحيته الطفلة، حيث جرى اعتقال الأب والأم وإيداعهما التوقيف.