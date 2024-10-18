شخص يقتل شقيقه بسبب خلاف على الإرث في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، يوم الجمعة، بمقتل شخص على يد شقيقه بسبب خلاف على الإرث في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة بين شقيقين تطورت الى استخدام السلاح الخفيف (مسدس) ما ادى الى مقتل احدهما ضمن منطقة الامين شرقي بغداد".

وأوضح أن "قوة امنية تمكنت من اعتقال الشقيق الجاني قبل أن يلوذ بالفرار"، مبيناً أن "المعلومات تشير الى ان الحادث نتيجة خلافات على الإرث".

وهذه هي المشاجرة الثانية التي تسجلها بغداد خلال ساعات، بعد أن أقدم شخص على قتل آخر بالسلاح الأبيض ضمن قضاء الطارمية شمالي بغداد.