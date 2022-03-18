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شخص أحرق زوجته فاحترق معها في ذي قار

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-18T19:52:21+0000
شخص أحرق زوجته فاحترق معها في ذي قار

شفق نيوز/ سجلت محافظة ذي قار اليوم الجمعة، حادثا مروعا عندما أقدم شخص على حرق زوجته بسبب المشاكل العائلية بينهما. 

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "شخصا أقدم على حرق زوجته بمادة البنزين في قرية الطلاحبة بقضاء الغراف شمالي محافظة ذي قار"، لافتا إلى أن "الزوج حرق زوجته بسبب المشاكل العائلية بينهما". 

واضاف المصدر، ان "الزوج تعرض للحرق ايضا نتيجة الحادث، لكن إصابته لم تكن بالمستوى العالي، فيما بلغت نسبة اصابة زوجته بالحرق 100%". 

وأشار إلى ان" الزوجة تم نقلها للمشفى بسبب حالتها السيئة، فيما طلبت الشكوى ضد زوجها، حيث تم توقيفه وفق أحكام المادة 405 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

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