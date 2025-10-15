شح المياه يوقف عمل الزوارق والمراسي العراقية

شفق نيوز- بغداد

أكد المتحدث باسم شركة النقل البحري العراقية، طالب البديري، يوم الاربعاء، ان الجفاف وتراجع مناسيب المياه أثر على عمل المراسي والزوارق، فيما بين أن الشركة حققت منذ بداية العام اكثر من 6 ملايين دولار كأرباح من عمل بواخرها.

وقال البديري، لوكالة شفق نيوز، إن "الشركة العامة للنقل البحري، واحدة من تشكيلات وزارة النقل العراقية وهي التي تملك الاسطول البحري العراقي، ولدينا ست بواخر الان عاملة في البحار والمحيطات وتقوم بنقلات من والى البلد".

وأضاف "لدينا القسم النهري، وفيه عدد من الزوارق النهرية الان في شط العرب، حيث يوجد اكثر من 45 زورقا حكوميا تعمل في شط العرب وفي جميع المحافظات، لكن حقيقة نواجه مشكلة الان هي شح المياه في نهري دجلة والفرات، بالتالي هذه المشكلة تسببت لنا في توقف عدد من المراسي والزوارق".

وتابع أن "الشركة العامة للنقل البحري من أهم الشركات الرابحة خلال الـ4 أعوام الماضية، وحتى في هذا العام حققت الأرباح ولغاية هذا الشهر اكثر من 6 ملايين دولار، بسبب عمل بواخرها".

ولفت إلى أن "هذه الأرباح تسجل نجاحا كبيرا لوزارة النقل وللطواقم البحرية العراقية، ولدينا طواقم عراقيين متخصصين في العمل البحري، وان العراق شهد في الفترات السابقة عقوبات بسبب الحصار الاقتصادي والحروب خلال النظام السابق، لذلك كان العراق متراجعا وفي القائمة السوداء، لكن بعد 2003 استطعنا الدخول الى المنظمة البحرية العالمية والدخول الى القائمة البيضاء".