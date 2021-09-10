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شح المياه يقلق مزارعي البصرة ومطالبات بتوفيرها للموسم الشتوي

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-10T16:06:12+0000
شح المياه يقلق مزارعي البصرة ومطالبات بتوفيرها للموسم الشتوي

شفق نيوز / شح المياه الذي أصاب الأراضي الزراعية في عموم العراق والذي تأثرت به محافظات عدة، أدى الى نقص واضح في إنتاج المحاصيل الصيفية هذا العام، ومحافظة البصرة واحدة من المحافظات التي تأثرت بالأزمة.

ودعا مدير زراعة البصرة، هادي حسين قاسم، عبر وكالة شفق نيوز، مديرية الموارد المائية وشبكات الري والبزل إلى "زيادة الاطلاقات المائية لتغطية هذا الموسم وضمان عدم وجود إشكالات".

وأضاف قاسم، أن "المساحات المزروعة في الموسم السابق بلغت 32 ألف دونم وهناك مساحات كبيرة خصوصا في شرقي المحافظة وبالتحديد جنوب قضاء شط العرب سيد جاسم إلى ناحية عتبة"، مشيراً إلى أن "هذه المساحات تحتاج لجهد هندسي لإزالة المخلفات الحربية والألغام وبالتالي توفير الزراعة فيها".

أما المزارع البصري، عباس علي، تحدث لوكالة شفق نيوز، بدوره عن مخاوف شح المياه، وقال إنها "بدأت مبكرة على المواطن البصري بصورة عامة"، لافتاً إلى أن "الكسبة والفلاحون هم المتضررون الأكثر من بين ارتفاع الأسعار بسبب قلة إنتاج المحاصيل".

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