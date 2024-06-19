شح المياه يجمع دجلة والفرات في ذي قار بدل البصرة

شفق نيوز/ قالت حكومة ذي قار المحلية، يوم الأربعاء، إن دجلة والفرات باتا يلتقيان بمناطق للمحافظة بدلاً من البصرة بسبب شح المياه، في وقت أعلن فيه وزير الموارد المائية عون ذياب، زيادة الاطلاقات المائية لمناطقها كافة.

وقال ذياب خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى ديوان محافظة ذي قار، برفقة حكومتها المحلية، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "الموسم المائي الحالي هو أفضل من الموسم السابق بكثير، لكنه تبقى المياه فيه محدودة"، مؤكدا أن "وزارته تعمل بكل إمكانياتها لتوزيع حصص المياه بشكل يضمن وصولها للجميع دون غبن، على ان تكون اولى تلك الحصص لضمان مياه الشرب للمناطق كافة".

وأكد ذياب، ان "التصاريف المائية زادت لمحافظة ذي قار خلال الأيام الماضية باتجاهين، الأول عن طريق الفرات، والثاني عن طريق دجلة من خلال نهر الغراف، حيث بلغت التصاريف المائية لغاية اليوم 144 متر مكعب في الثانية".

من جانبه، قال محافظ ذي قار خلال المؤتمر الصحفي، إن "دجلة والفرات باتا يلتقيان في ذي قار بدل القرنة في البصرة، بسبب شح المياه الذي يضرب مناطق المحافظة"، لافتا إلى أن "الناصرية وضواحيها يقع عليها الحيف الأكبر من حيث قلة الاطلاقات المائية".

واضاف الابراهيمي، ان "الحكومة المحلية اتفقت مع الوزير ووفده على ضمان استقرار الاطلاقات المائية لذي قار خلال الفترة المقبلة وعدم تخفيضها".

وأوضح، ان "المحافظة استحصلت موافقة الوزير ذياب على رفع بعض السداد المائية المتهالكة غربي المحافظة والاكتفاء بوضع تكتيف للانهر فقط، وهي ستصب في توسعة مدينة الناصرية وخاصة من الجهة الغربية لغرض ربطها مع الطريق الدولي".