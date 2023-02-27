شح المياه جنوبي العراق يوقف مشروع ماء الشطرة عن العمل

شفق نيوز/ أعلنت دائرة ماء قضاء الشطرة في ذي قار، اليوم الاثنين، عن توقف مشروع ماء القضاء عن العمل بسبب تداعيات أزمة شح المياه في المحافظة.

وذكر بيان للدائرة، ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه تم توقف مشروع ماء قضاء الشطرة اليوم عن العمل بسبب ازمة شح المياه في شط البدعة المغذي الرئيسي للمشروع .

واضاف ان هذه الازمة تتطلب تدخل الحكومة المحلية وممثلي المحافظة في البرلمان ومنظمات المجتمع المدني بشكل عاجل والعمل على إيجاد الحلول السريعة لهذه المشكلة .