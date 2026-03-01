شح السيولة يؤخر تمويل رواتب المتقاعدين لشهر آذار في العراق

شفق نيوز - بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الأحد، عن تعثر إجراءات صرف رواتب المتقاعدين لشهر آذار/مارس الجاري، عازياً ذلك إلى نقص السيولة المالية لدى المصارف الحكومية.

وأوضح المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "رواتب المتقاعدين لم يتم تمويلها لغاية الان، وبانتظار إطلاق التخصيصات المالية اللازمة من خلال استكمال إجراءات التمويل".

وأكد المصدر أن "شح النقد وقلة السيولة لدى المصارف الحكومية تقف وراء تأخر عمليات الصرف". مشيراً إلى" تراجع موجودات مصرفي الرافدين والرشيد، فضلاً عن انخفاض سيولة عدد من المصارف الأخرى الأمر الذي انعكس سلباً على أدائها وإيراداتها المالية".

وبيّن المصدر أن، "من بين أسباب التراجع عدم تطوير الأنظمة المصرفية واعتماد الأساليب الورقية التقليدية، إلى جانب ضعف إدخال التقنيات الإلكترونية الحديثة، ونقص الخبرة المهنية في بعض الإدارات لتلك المصارف فضلاً عن الهدر المالي ووجود شبهات فساد" .