"شح السيولة" يعرقل صرف صكوك المقاولين في الموصل

شفق نيوز- نينوى

أفاد عدد من المقاولين في محافظة نينوى، اليوم الأحد، بأنهم يواجهون صعوبات كبيرة في صرف صكوك صادرة من دوائر الدولة عبر فروع مصرف الرشيد "الحكومي"، لاسيما فرعي 100 خالد بن الوليد و 130 الدواسة وسط مدينة الموصل.

وقال المقاولون، لوكالة شفق نيوز، إن "المصارف تعتذر عن صرف الصكوك بحجة عدم توفر السيولة الكافية، أو تسلّم المبالغ بفئات صغيرة (ألف دينار) في بعض الحالات"، مشيرين إلى أن "موظفي فروع المصرف يوجهونهم لصرف الصكوك عبر المصارف الأهلية مقابل دفع عمولات مرتفعة، ما يضاعف من معاناتهم".

ولفتوا إلى أن "قيمة معظم الصكوك لا تتجاوز 100 مليون دينار، ومع ذلك يواجه المقاولون عراقيل تؤثر على التزاماتهم المالية وتعرقل استمرار أعمالهم"، داعين الجهات المعنية إلى التدخل العاجل لضمان حقوقهم وتسهيل إجراءات صرف المستحقات.