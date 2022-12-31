شجرة ميلاد وتمثال المتنبي.. العائلات البغدادية تحتفل بليلة رأس السنة (صور)

شفق نيوز/ في مشهد يحدث للمرة الثانية على التوالي، احتضن شارع المتنبي الثقافي وسط العاصمة بغداد، العشرات من العائلات البغدادية، المحتفلة بعيد رأس السنة الميلادية.

ووسط أجواء تعمها البهجة والفرح، وثقت عدسة وكالة شفق نيوز، احتفال العائلات البغدادية في الشارع الثقافي أحد أعرق شوارع العاصمة العراقية.

ونصبت السلطات العراقية في آخر الشارع، وتحديدا قرب تمثال الشاعر أبو الطيب المتنبي، شجرة كبيرة لعيد الميلاد، إذ تجمعت قربها عائلات والتقطت عددا من الصور. وظهر الشارع بحلته الجديدة خلال احتفالية التدشين التي جرت أواخر العام الماضي، بعد إتمام عملية إعادة تأهيله.

كما أن الشارع في السنوات الأخيرة أصبح قبلة لمختلف شرائح المجتمع العراقي من بغداد والمحافظات الأخرى، حيث بات مبنى القشلة التراثي الذي يقع في آخر الشارع ويطلع على نهر دجلة ملتقى للعديد من الأهالي، كما تنتشر فيه مجموعات لإلقاء الشعر والغناء والموسيقى إلى جانب معارض فوتوغرافية ورسامين والكثير من الفعاليات الأخرى.