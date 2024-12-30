أشجار عيد الميلاد ومصابيحها.. بغداد تتزين بالنور استعداداً لاستقبال عام جديد (صور)

شفق نيوز/ لا شيء يعلو على النور في بغداد أيام نهاية السنة واستقبال العام الجديد، فرغم نقص الكهرباء الدائم في عموم مناطق العاصمة والعراق بشكل عام، إلا أن شوارع بغداد تتحدى ذلك النقص بأن تُنيره بأشجار أعياد الميلاد المضيئة التي تملأ بها الساحات الرئيسة والشوارع، لاستقبال عام جديد.

وكما جرت عادة التحدي تلك كل عام، فقد تزينت ساحة التحرير وسط العاصمة وغيرها من الشوارع والساحات في رصافة العاصمة وجانبها الكرخي، من هذا العام بأشجار مضيئة حملت معها أماني العام المقبل، وذكريات العام الذي شارف على لفظ آخر ضوء فيه.

وجالت كاميرا وكالة شفق نيوز، توثق في شوارع بغداد، طريقة احتفاء المواطنين، والجهات الحكومية التي تمثلت بأمانة العاصمة وبلديتها، حيث تم تزيين الساحات والشوارع، ونحن على يوم واحد على الاحتفاء بالدخول لسنة جديدة، وتوديع أخرى، حمل كل شخص ذكرى منها سواءً كانت سعيدة أو حزينة.