شجار "طاحن" يعطل الدوام في مدرسة جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في ذي قار، يوم الأربعاء، بأن مديرية تربية المحافظة اغلقت إحدى المدارس النائية لغاية الأسبوع المقبل بسبب شجار "طاحن".

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "إدارة تربية ذي قار وجهت بإغلاق مدرسة الشيخ الأنصاري الثانوية شمال شرقي مدينة الناصرية، اثر شجار طاحن اندلع بين الطلبة أدى لإصابة خمسة طلاب بجروح".

وبين المصدر، ان "الشجار بين الطلبة وقع نهاية الدوام الرسمي اليوم، وان قرار اغلاق المدرسة يمتد لغاية الأسبوع المقبل، خوفا من تطوره بين عوائل الطلبة إلى نزاع عشائري مسلح".