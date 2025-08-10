شجار دموي وإنقاذ من الغرق والخطر.. مساء مؤلم في العراق (فيديو+صور)

شفق نيوز- بابل/ كربلاء/ البصرة

أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية، مساء اليوم الأحد، إصابة مواطن بطلق ناري إثر مشاجرة بين أبناء عم، بالإضافة إلى إنقاذ شخصين الأول من حالة غرق والآخر علقت يدة في أحد أنابيب الصرف الصحي، وذلك في حوادث منفصلة شهدتها محافظات بابل وكربلاء والبصرة.

وفي بابل، ذكرت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبراً كاذباً مفاده (وقوع حادث قتل في المحافظة في منطقة نادر وسط مدينة الحلة أمام محور زائري الأربعين)"، مؤكدة أن "الحقيقة هي وقوع حادث مشاجرة بين أولاد عم، نتيجة خلافات عائلية قديمة تجددت هذا اليوم، وأسفرت عن إصابة أحد الأطراف في ساقه"

وأضافت، أن "المصاب تم نقله إلى المستشفى وهو حالياً يتلقى العلاج، كما أن قوات الشرطة تعرفت على هوية الجاني، والجهود جارية لإلقاء القبض عليه".

إلى ذلك، أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية العراقية: "تمكن سرية الغواصين في لواء المهمات الخاصة شرطة اتحادية من إنقاذ أحد الزائرين من حالة غرق في النهر المغلف بمحافظة كربلاء".

أما في البصرة أقصى جنوب العراق، فقد تمكنت فرق الدفاع المدني، من إنقاذ أحد الأشخاص علقت يده في أحد أنابيب الصرف الصحي داخل أحد الدور السكنية بمركز المحافظة دون أي ضرر.