شجار داخل شركة نفط ذي قار ينتهي بـ"عضة" تقطع إصبع مدير

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، باندلاع شجار بين موظفين داخل شركة نفط ذي قار، أسفر عن إصابة أحدهما بقطع في إصبعه إثر تعرضه لعضة من زميله.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الشجار وقع بين مدير قسم استثمار الغاز ومعاونه داخل الشركة، وتطور إلى اعتداء جسدي، أقدم خلاله المعاون على عض إصبع المدير، ما تسبب بقطعه".

وأضاف أن "المصاب نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما لم تُعرف حتى الآن الأسباب التي أدت إلى اندلاع الشجار".