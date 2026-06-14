شجار بالهراوات وتفكيك عصابة للسرقة في كركوك

شفق نيوز- كركوك

كشف مدير ناحية يايجي في كركوك، فلاح خليل يايجلي، يوم الأحد، حقيقة الاشتباكات التي شهدتها الناحية بين عدد من الأهالي ومجموعة قدمت لشراء مخلفات محصول الحنطة، فيما تمكن الأمن العراقي من تفكيك عصابة مختصة بالسرقة في المحافظة.

وقال يايجلي، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "ما جرى لم يكن نزاعاً عشائرياً أو أمنياً كما أُشيع، بل خلافاً نشب بين مجموعة من أهالي ناحية يايجي وعدد من الأشخاص الذين قدموا إلى المنطقة لغرض شراء مخلفات الحصاد من الحنطة (الجل)".

وأضاف، أن "الخلاف اندلع أثناء محاولة تحميل بقايا محصول الحنطة، قبل أن يتطور إلى مشادة كلامية ثم عراك وتضارب بالأيدي بين الطرفين".

وأوضح أن "قوة من الشرطة تدخلت بشكل سريع لاحتواء الموقف ومنع تفاقمه، وتمكنت من السيطرة على الوضع وإعادة الهدوء إلى المنطقة".

وأشار يايجلي إلى أن "الشرطة قامت باحتجاز ستة أشخاص من الطرفين المتورطين في العراك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم"، مؤكداً أن الأوضاع في الناحية مستقرة حالياً ولا توجد أي تداعيات أمنية للحادثة.

وفي السياق. أعلنت قيادة شرطة كركوك، تفكيك عصابة متخصصة بسرقة قاعات الألعاب الإلكترونية في المحافظة بعد تنفيذها ست عمليات سرقة في مناطق متفرقة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "العملية جاءت بعد متابعة حثيثة حيث تم تشكيل فريق عمل تخصصي عقب رصد تكرار حوادث السرقة التي استهدفت عدداً من قاعات الألعاب الإلكترونية".

وأضافت، أن "التحقيقات الأولية أظهرت تنفيذ العصابة أكثر من ست عمليات سرقة شملت الاستيلاء على أجهزة إلكترونية ومبالغ مالية"، مؤكدة أن "المتهمين اعترفوا بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم، وتم تدوين أقوالهم وتصديقها ابتدائياً وقضائياً".

وأشارت القيادة إلى "ضبط عدد من الأجهزة المسروقة تمهيداً لإعادتها إلى أصحابها أصولياً، فيما جرى توقيف المتهمين وفق مواد الاتهام القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".