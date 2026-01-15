شتاء قاسٍ يخيم على العراق.. ثلوج وصقيع وأمطار حتى السبت

شفق نيوز- بغداد

أفادت الهيئة العامة للأنواء الجوية العراقية، اليوم الخميس، بأن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت حركة السحب المؤثرة في أجواء البلاد خلال ساعات الصباح، مع فرص لهطول أمطار خفيفة وتساقط للثلوج في عدد من المناطق.

وذكر قسم التنبؤ الجوي في الهيئة، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن فرص هطول زخات مطر خفيفة واردة في مناطق شرق البلاد ومناطق متفرقة من مدن الوسط والجنوب في أماكن محدودة، إضافة إلى الموصل ودهوك، على أن تنتهي خلال ساعات المساء.

وأشار إلى استمرار تساقط الثلوج على مرتفعات السليمانية مع ملامستها بعض المناطق المنخفضة فيها، فضلاً عن توقعات بهطول ثلجي على مرتفعات أربيل ودهوك.

وبينت الهيئة أن الأجواء ستكون شديدة البرودة، مع تسجيل درجات حرارة دون الصفر في شمال البلاد، وحول الصفر في المنطقتين الوسطى والجنوبية خلال ساعات الصباح، اعتباراً من اليوم الخميس وتستمر يومي الجمعة والسبت، قبل أن تعود للارتفاع التدريجي خلال الأسبوع المقبل، مع التحذير من الانجماد الأرضي وتشكّل الصقيع.

وأضافت أن الأجواء ستشهد استقراراً نسبياً يومي الجمعة والسبت، لافتة إلى أن حالة جوية جديدة من المتوقع أن تبدأ صباح يوم الأحد، تؤثر في شمال البلاد وبعض مناطق الوسط.