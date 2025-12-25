شتاء العراق يشتد.. أمطار وثلوج وبرد قارس اعتباراً من الغد

شفق نيوز- بغداد

توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، مساء اليوم الخميس، تأثر البلاد ابتداءً من مساء غداً الجمعة بمنخفض جوي شبه قطبي يجلب أمطاراً متفاوتة الشدة شاملة للمدن كافة.

وأوضحت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن نماذج الطقس المستلمة لدى قسم التنبؤ الجوي تشير إلى أن التمركز الأعلى للأمطار سيكون في المنطقة الشمالية، والأقل جنوب غرب البلاد، مع انخفاض في درجات الحرارة، وتبلغ ذروة التأثير ليلة السبت/ الأحد.

ويعقب ذلك منخفض جوي آخر أشد برودة منتصف الأسبوع، يُعد آخر منخفضات عام 2025، ويستمر عدة أيام، متسبباً بأمطار في المدن كافة، مع بؤر للغزارة في المنطقة الشمالية وثلوج.

وعن تفاصيل الحالة الأولى، أشارت إلى أن هطول الأمطار المصاحبة للمنخفض الجوي شبه القطبي ستبدأ على مناطق شمال غرب البلاد مساء الجمعة، ثم تمتد تدريجياً نهار يوم السبت لتشمل أغلب الأماكن في المنطقة الشمالية مصحوبة بالبرق والرعد وبعض الغزارة، في حين تقتصر الأمطار على شكل زخات خفيفة إلى معتدلة الشدة في أماكن متفرقة من المنطقتين الوسطى والجنوبية.

وتوقعت أن ذروة التأثير ليلة السبت على الأحد حيث تشتد الأمطار ليلاً في مناطق شمال شرق البلاد، مع بؤر متوقعة لغزارة الهطول في بعض المواقع لا سيما في المناطق المنخفضة ومجاري الأودية، تستوجب الحذر وأخذ الاحتياطات.

ووفقاً للهيئة فإن الحالة الجوية تستمر نهار يوم الأحد لتشمل الأمطار المدن كافة بكميات متفاوتة مصحوبة ببعض الغزارة في المنطقتين الوسطى والشمالية، وهطول متفرق في المنطقة الجنوبية، وتقلبات ونشاط بالرياح السطحية، على أن تبدأ بالانحسار التدريجي خلال ساعات ليل الأحد.

أما الحالة الثانية، المتمثلة بمنخفض جوي جديد وأكثر برودة، فقد ذكرت أنه مع انحسار تأثير المنخفض الأول تشير التوقعات إلى تأثر البلاد ابتداءً من نهار يوم الاثنين المقبل بمنخفض جوي جديد مصحوباً بجبهة هوائية باردة أكثر برودة، ويعد آخر منخفضات عام 2025، ويستمر يومين أو أكثر بشكل متقطع، ويمتاز بما يأتي:

1- الأمطار تأخذ طابع الزخات غير المستمرة في أماكن متفرقة وتكون شاملة لجميع المدن مع تسجيل الكميات الأعلى في المنطقة الشمالية.

2- هطول ثلجي كثيف على المرتفعات الجبلية مع امتداد هطول ثلجي خفيف إلى بعض المناطق المنخفضة.

3- فرص أولية لهطول ثلجي أو مطر متجمد في غرب محافظة الأنبار.

4- تقلبات باتجاه وسرعة الرياح السطحية مع انخفاض واضح بدرجات الحرارة.