شتاء العراق يزداد برودة.. تحذيرات من انجماد أرضي

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية في تقريرها اليوم الاثنين، أن البلاد تشهد أجواءً شتوية باردة نهاراً وشديدة البرودة ليلاً، مع تسجيل درجات حرارة مقاربة لما سُجل يوم أمس.

وأشار التقرير، إلى وجود تحذيرات من تشكّل الانجماد الأرضي في مناطق شمال غرب البلاد والجنوب الغربي خلال ساعات الليل والصباح.

وأوضح، أن الطقس سيكون صحواً في أغلب المناطق، مع تواجد سحب في سماء مدن الشمال ووسط البلاد، مما يؤدي إلى طقس غائم جزئي في بعض الأحيان، مع فرص مهيئة لهطول زخات خفيفة من الأمطار خلال ساعات الليل في مناطق دهوك وشمال مدينتي أربيل ونينوى.

أما الرياح، فهي شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/ساعة في مدن الوسط والجنوب، بينما تكون متقلبة الاتجاه وساكنة على فترات في مدن الشمال، وجنوبية شرقية في الأنبار وغرب نينوى.

وأضاف التقرير أن مدى الرؤية قد تراجع صباح اليوم بين 5 إلى 7 كيلومترات بسبب تشكّل الضباب الخفيف.