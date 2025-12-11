أشبه بلوحة.. الضباب يرسم ملامح سكان الريف في بابل (صور)

شفق نيوز- بابل

في ريف محافظة بابل، اكتسى كل شيء باللون الأزرق، الاغنام والنخيل والأهالي، حيث حول الضباب قرى كاملة لما يشبه لوحة قديمة.

ورغم الضباب، الذي خيم على أغلب المدن العراقية، بعد موجة أمطار وسيول كبيرة، فإن سكان هذه القرى خرجوا كعادتهم صباح اليوم، ليمارسوا أعمالهم وعاداتهم بشكل طبيعي، وخاصة رعي الأغنام.

عدسة وكالة شفق نيوز، وثقت حياة سكان الريف في بابل ومناطقها الزراعية، وهم يتلمسون طريقهم بين الضباب والبرد، ولم يوقف هذا الطقس الأطفال عن السير بالدراجات الهوائية أو خروج النسوة بالعباءة العراقية لإتمام بعض الأمور.

وتعرضت مدن الوسط والجنوب، إلى موجة ضباب يوم أمس، تسببت بتعليق الرحلات في مطار بغداد الدولي، كما كانت هيئة الأنواء الجوية العراقية قد حذرت من السير في الطرق الخارجية والمناطق الزراعية المفتوحة، خاصة مع ساعات الصباح الأولى.

ومنذ يومين، شهد إقليم كوردستان موجة أمطار كبيرة، تسببت بموجة سيول ضربت مناطق عدة في السليمانية وكركوك، وأحدثت ضررا بالممتلكات فضلا عن وفيات وإصابات، وبينهم أطفال، حيث جرفتهم السيول.

وأدت موجة الأمطار إلى انهيار جسور في قضاء طوزخورماتو بكركوك، فضلا عن أضرار جسيمة في قضاء جمجمال بالسليمانية.