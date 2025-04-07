شبهات فساد.. لجنة تحقيقية بحق مدير شركة الخطوط الجوية العراقية (وثيقة)

شفق نيوز/ قررت وزارة النقل، يوم الاثنين، تشكيل لجنة تحقيقية بحق المدير العام للشركة العامة للخطوط الجوية العراقية والموظفين المختصين، بسبب شبهات فساد مالي.

وجاء في كتاب رسمي صادر من الوزارة بتاريخ اليوم، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنه "استناداً لأحكام المادة 10/ أولاً من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل، تقرر تشكل لجنة تحقيقية برئاسة مدير عام الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود كريم كاظم حسين، وعضوية مدير قسم التحقيق/ الدائرة القانونية وسام جابر سموم، ومستشار قانوني/ الدائرة القانونية عباس مزهر منشد".

وتتولى اللجنة إجراء التحقيق مع مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية والموظفين المختصين وذلك لعدم الالتزام بتنفيذ الأمر الوزاري ذو العدد 12433/ 2310 في 23/3/2025.

والتحقيق بالمخالفات المرتكبة في القسم الفني وقسم العقود والقسم القانوني فيما يخص تصليح الطائرات والمواد الاحتياطية لها لعام 2023ولغايته.