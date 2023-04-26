"شبهات فساد" بعقارات الدولة والقصور الرئاسية تدفع بفريق من النزاهة الى زيارة الأنبار

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، يوم الأربعاء، عن وصول فريق من هيئة النزاهة الاتحادية من بغداد الى محافظة الأنبار للتحقيق في "شبهات فساد".

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "فريقاً من هيئة النزاهة وصل الى محافظة الأنبار من أجل التدقيق في ملفات عقارات الدولة في اللواء الثامن والقصور الرئاسية، لوجود شبهات فساد فيها وفق تقارير وردت الى الهيئة".

وأشار المصدر الى ان "الفريق سيجري جولات تفتيشية للبحث عن عدد من المديرين العامين والموظفين المطلوبين بقضايا فساد".

وكانت النزاهة، قد أعلنت، في وقت سابق من الشهر الجاري، استقدام محافظ الانبار على خلفية ارتكاب مخالفات مالية، وتوزيع قطع أراض بصورة غير قانونية بالتعاون مع جهة سياسية متنفذة في المحافظة، بحسب بيان للهيئة.