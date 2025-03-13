شبكة الإعلام وعشيرة السواعد يشيعون الصحفي ليث محمد رضا (صور وفيديو)

شفق نيوز/ خرج العشرات من الصحفيين وكوادر شبكة الإعلام العراقي، يوم الخميس، لتشييع الصحفي ليث محمد رضا، الذي قتل يوم أمس على يد مسلح بمشاجرة وسط بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن شبكة الإعلام العراقي شيعت زميلهم ليث محمد رضا، الذي قتل مساء الأمس في حادث مشاجرة بمنطقة العرصات وسط بغداد، وبمشاركة من ذويه وأبناء عشيرته من قبيلة السواعد.

ودعا رئيس الشبكة كريم حمادي، في كلمة أثناء التشييع، الجهات الأمنية الى ضبط السلاح المنفلت، مشيراً إلى أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ابدى اهتماماً بحادث استشهاد الزميل الصحفي ليث محمد".

بدوره ناشد شيخ قبيلة السواعد وزير الداخلية بـ"إلقاء القبض على القاتل"، مبيناً أن "العشيرة لا تزال ملتزمة بالقانون ولن تتخذ أي إجراء قبل ان يقول القانون كلمته الفصل".

وشهدت منطقة العرصات وسط العاصمة بغداد، مساء اليوم السبت، مقتل الصحفي العراقي المعروف ليث محمد رضا، من قبل شخص يعتقد أنه عنصر بحماية أحد المسؤولين، فيما أفاد مصدر بأن القاتل محاصر غربي بغداد الآن من قبل قوة أمنية.

وبحسب تسجيل صوتي، ورد لوكالة شفق نيوز من شاهدة عيان، فإن صاحب السيارة مر مسرعا في الزقاق، ورضا استوقفه وقال له أن لا يسير بهذه السرعة نظرا لوجود أطفال، ما دفع الأخير إلى التهديد والتجاوز مباشرة ونشب الخلاف بين الطرفين.

وعلى إثر الحادث، أصدرت قيادة شرطة بغداد، بيانا أكدت فيه أن رضا، قتل بعملية جنائية وليس بعملية واغتيال، وأكدت أنه "شجار مع أحد جيرانه"، وقد صدر بيانها بعد الحادثة بدقائق.