شبكة الإعلام تهاجم الخارجية: لا علاقة لهيئة الاتصالات بصياغة الخطاب الإعلامي

شفق نيوز/ أصدر مجلس الأمناء ورئاسة شبكة الإعلام العراقي، يوم الثلاثاء، بياناً هاجمت فيه وزارة الخارجية العراقية بعد دعوتها لهيئة الإعلام والاتصالات لتمثيل العراقِ في اجتماع وزراء الإعلام العرب المنعقد داخل مقر الجامعة العربية في القاهرة.

وجاء في البيان الذي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مهمة هيئة الإعلام والاتصالات تنحصرُ في توزيع وتنسيق ذبذبات البث ومنح التراخيص والتسعير وتنظيم الاتصالات كما وردَ في قانونِها وليستْ مهمتها صياغة السياسة الإعلامية وخطابها أو صناعة المضمون والذي يعدُ في صلب اختصاصِ شبكة الإعلامِ العراقي التي نصتْ التعليماتِ المركزية بعد العام ٢٠٠٣ على أن تكون الشبكة وريثة وزارة الإعلام المنحلة".

واضاف، أن "ذلك أكدته الأمانة العامة لمجلس الوزراء في كتابها المرقم ٢٩٨٢٣ في ١٧/٩/٢٠١٧ الذي أشار إلى أن الشبكة هي المعنية بتمثيل العراق في المحافل الدولية في ما يتعلق بالشؤون الإعلامية، إلا أن وزارة الخارجية ما زالت تصر على توجيه الدعوة للهيئة".

ودعت شبكة الإعلام العراقي الجهات ذات العلاقة، سواء رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء ووزارة الخارجية إلى "تنظيم آلية عمل وزارات ومؤسسات الدولة بما ينسجم مع واجبات كل جهة بعيداً عن التداخلات وفقدان المركزية والتخصص، واحترام التعليمات والضوابط والقوانين النافذة".