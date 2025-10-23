شبكات تهريب البشر تعبث بشباب العراق.. ضبط 23 مهاجراً في ليبيا

شفق نيوز- بغداد

أعلن القائم بالأعمال في السفارة العراقية لدى ليبيا أحمد الصحاف، يوم الخميس، العثور على دفعة جديدة تضم 23 مهاجراً عراقياً دخلوا الأراضي الليبية بشكل غير شرعي.

وقال الصحاف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن السفارة باشرت فوراً بإجراءات إثبات رعايتهم وتيسير عودتهم الطوعية إلى العراقبالتنسيق مع السلطات الليبية المختصة.

وبين أن السفارة تؤمّن اتصالات مباشرة مع عائلات المهاجرين لتطمينهم على سلامة أبنائهم.

وأكد القائم بالأعمال، أن شبكات تهريب وتجارة البشر تعبث بأرواح الشباب العراقيين، داعياً إلى مزيد من الوعي المجتمعي والتعاون الأمني للحد من هذه الظاهرة التي تهدد حياة المهاجرين وتعرضهم للاستغلال.